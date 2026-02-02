Uma moça de 20 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após uma intervenção da Polícia Militar em um imóvel situado na avenida Paulo Xavier Ribeiro, na zona rural de Guaiçara (a 110 km de Bauru). A Polícia Civil registrou o caso como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

Conforme informações do boletim de ocorrência obtidas pela NovaTV, a PM foi acionada após denúncias de uma situação de violência envolvendo ameaça com arma branca. Antes do ocorrido, a jovem havia procurado a Central de Polícia Judiciária de Lins para registrar que teria sido ferida no ombro durante um desentendimento anterior.

Ainda segundo o registro, após formalizar a ocorrência, ela se deslocou até a residência de uma mulher portando uma faca e fazendo ameaças. O chamado à Polícia Militar foi realizado pelo ex-companheiro dela.