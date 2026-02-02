03 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ARREMESSADO

Motociclista morre em acidente na Marechal Rondon na região

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp/Reprodução
A motocicleta foi localizada a cerca de 80 metros à frente da vítima
A motocicleta foi localizada a cerca de 80 metros à frente da vítima

Um motociclista morreu em um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (31) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária no km 255, no trecho de saída da cidade em direção a São Manuel. As informações são do portal de notícias Integração 105.5 FM. 

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a motocicleta Honda CB 300 seguia pela faixa dois de rolamento, no sentido oeste da rodovia, quando o condutor perdeu o controle da direção por razões ainda desconhecidas. O veículo saiu da pista, atingiu a defensa metálica e o motociclista foi arremessado, caindo no acostamento.

Após o impacto, a vítima permaneceu caída às margens da rodovia, enquanto a motocicleta foi localizada cerca de 80 metros à frente, também no acostamento. O óbito foi constatado no local pelas equipes de resgate.

Além da Polícia Rodoviária, equipes de apoio e a perícia técnica estiveram no local para os trabalhos necessários à apuração das circunstâncias do acidente. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito apresentou lentidão no trecho, mas foi liberado após a conclusão dos procedimentos. As causas do acidente serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários