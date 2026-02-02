Um motociclista morreu em um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (31) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária no km 255, no trecho de saída da cidade em direção a São Manuel. As informações são do portal de notícias Integração 105.5 FM.

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a motocicleta Honda CB 300 seguia pela faixa dois de rolamento, no sentido oeste da rodovia, quando o condutor perdeu o controle da direção por razões ainda desconhecidas. O veículo saiu da pista, atingiu a defensa metálica e o motociclista foi arremessado, caindo no acostamento.

Após o impacto, a vítima permaneceu caída às margens da rodovia, enquanto a motocicleta foi localizada cerca de 80 metros à frente, também no acostamento. O óbito foi constatado no local pelas equipes de resgate.