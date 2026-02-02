Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste sábado (31), por volta das 14h30, no Centro de Arealva (a 41 quilômetros de Bauru), com 96 porções de entorpecentes, sendo 90 microtubos de cocaína e seis de crack, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM). O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes, resistência e desacato.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais realizavam patrulhamento pelo local quando perceberam que o suspeito demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e tentou esconder algo na altura da cintura. Diante da atitude suspeita, os agentes deram ordem de parada.

Ainda segundo o registro policial, o homem desobedeceu à ordem, fugiu a pé, pulou o muro de uma residência e correu sobre telhados de imóveis da região. Ele foi alcançado após perseguição, sendo necessária a utilização de força física para contê-lo, destaca o BO.