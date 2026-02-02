Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste sábado (31), por volta das 14h30, no Centro de Arealva (a 41 quilômetros de Bauru), com 96 porções de entorpecentes, sendo 90 microtubos de cocaína e seis de crack, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM). O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes, resistência e desacato.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais realizavam patrulhamento pelo local quando perceberam que o suspeito demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e tentou esconder algo na altura da cintura. Diante da atitude suspeita, os agentes deram ordem de parada.
Ainda segundo o registro policial, o homem desobedeceu à ordem, fugiu a pé, pulou o muro de uma residência e correu sobre telhados de imóveis da região. Ele foi alcançado após perseguição, sendo necessária a utilização de força física para contê-lo, destaca o BO.
Durante a fuga, os policiais teriam visto o suspeito dispensar uma sacola branca. No interior do objeto, foram encontrados os entorpecentes contendo substância em pó semelhante à cocaína e outros com substância amarelada, em formato de pedra, aparentando ser crack. Também foi apreendido um telefone celular.
O indiciado foi levado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele também passou por atendimento médico na Santa Casa de Arealva devido a escoriações sofridas durante a abordagem e, após exame de corpo de delito, foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.