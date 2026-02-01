02 de fevereiro de 2026
OPINIÃO

Ser vorcaro

Por João Gonçalves |
| Tempo de leitura: 1 min
Ser um Vorcaro custa muito caro!

Mister Vorcaro tentou ser um mestre e chegou a ser um master, mas virou fake!

A turma da Mônica e da Malu entrou em ação e conseguiu preparar e apimentar um verdadeiro masterchef, incorporadas pelo detetive Sherlock Holmes.

Vai dar muito o que falar e escrever ainda, sendo um bom motivo para o enredo de um filme, é só ter o acesso ao celular do masterman Vorcaro.

Com tudo isso acontecendo, muitos políticos também vão ter que se explicar e entrar com o pé esquerdo neste ano que se inicia, pois promete ser um vulcão em erupção, despejando larvas quentes para todos os lados.

