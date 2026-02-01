02 de fevereiro de 2026
Eterna saudade, Ana Paula

Por Nilton de Oliveira (Pirica) |
Falar de um ser humano maravilhoso como mulher, mãe, avó, amiga de todos os associados do BTC (Bauru Tênis Clube). Sempre alegre, extrovertida, essa era a Paulinha, que nos deixou há pouco. Pertencia ao time de vôlei do clube máster, formando com muito carinho por associadas do clube.

Estava em todos os eventos do clube. Para nós, ela deixou exemplos de amor, otimismo, carinho e dedicação ao clube e a todos os seus amigos e amigas.

Pelo que fez aqui entre nós, ela está bem ao lado do Pai Maior, na luz que a recebeu, brilhando como nunca. Aos familiares e amigos, meus sentimentos e a nossa eterna saudade. À pequena e grande Paulinha, um abraço a todos.

