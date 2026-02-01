O paralelo 37 é uma linha imaginária que circunda a Terra ao norte do Equador cruzando os EUA em locais como a Califórnia, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Kentucky, Virgínia e Carolina do Norte. A região ao longo do supracitado paralelo tem sido palco de inúmeros relatos de ufos, mutilações de animais e outros fenômenos inexplicáveis, levando-o a ser apelidado de "autoestrada de ufos". Inclui áreas famigeradas como o Vale da Morte (com crateras) e a região próxima à Área 51 em Nevada.

Onde são realizadas engenharias reversas em ufos acidentados. Os ufólogos americanos creem que o paralelo 37 pode ser um ponto de atração ou passagem para visitantes extraterrestres. Funcionando como uma rota de passagem. Eis um testemunho dado por Sakura Rein em 2025: " ...meus pais viram perto deles um ufo na "rodovia intergalática". É um trecho de floresta que vai pela rodovia onde há uma atividade ufológica. Eu experimentei muitas coisas quando estava morando perto dali. Bem pertinho do Pacific Grove por um tempo.Tive uma casa por 3 meses perto da praia. Vi coisas exóticas durante meu tempo lá. Vi até alguns objetos subaquáticos. Também senti um vórtice perto do farol na rua de casa". É, indubitavelmente, um testemunho disruptivo.