A Paschoalotto, gigante de serviços financeiros do Interior paulista, que atualmente emprega cerca de 16 mil funcionários, passou a tratar a inclusão etária como um vetor estratégico de negócio e de gestão de pessoas, incorporando a contratação e a valorização de profissionais com mais de 50 anos à sua política permanente de Recursos Humanos.

O movimento responde ao envelhecimento acelerado da população brasileira e à reconfiguração do mercado de trabalho, marcada pela escassez de mão de obra qualificada, pela alta rotatividade e pela necessidade de relações mais estáveis em setores intensivos em relacionamento humano.

Projeções do IBGE indicam que o contingente de brasileiros com 60 anos ou mais deve dobrar até 2040, enquanto a taxa de natalidade segue em queda. Em paralelo, estudos da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Sebrae apontam que a chamada economia prateada - formada por consumidores e trabalhadores acima dos 50 anos - já movimenta trilhões de reais no país e tende a assumir papel central na dinâmica econômica nas próximas décadas.