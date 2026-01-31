02 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
PONTE E EROSÃO

Jaú faz parceria com o Estado para recuperar danos da chuva

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jaú
A Defesa Civil de Jaú realizou a cobertura de parte da margem do rio Jaú, diante da possibilidade de novos episódios de chuva
A Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) receberá do Governo do Estado recursos emergenciais para recuperar áreas afetadas pelas fortes chuvas registradas neste início de ano. Entre as obras que serão feitas, estão a reconstrução de uma ponte na estrada rural que liga a cidade à região do Botelho, importante via de escoamento agrícola, e a recuperação de uma erosão às margens do rio Jaú.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Jaú, após reunião entre representantes da pasta e da Coordenadoria da Defesa Civil do Estado intermediada pelo deputado estadual Itamar Borges. O coordenador do órgão em Jaú, Rodrigo de Paula, conta que os recursos anunciados, que somam cerca de R$ 1,4 milhão, contemplam a reconstrução de uma ponte na estrada rural do Botelho.

O local possui trânsito constante de veículos leves, médios e pesados que trafegam para sítios e fazendas, conta com mais de cem famílias moradoras e recebe estudantes, turistas e excursões escolares que visitam a Reserva Ecológica Amadeu Botelho (Rppn), área que reúne uma das últimas frações de Mata Atlântica no município. Segundo de Paula, os danos na estrutura já vinham sendo monitorados desde dezembro.

O coordenador também revelou que o Estado irá destinar recursos para conter erosão no talude às margens do rio Jaú, na região da avenida Prefeito Luis Liarte. "A situação tem se agravado consideravelmente após as fortes chuvas, com avanço na erosão. A Defesa Civil de Jaú realizou a cobertura de parte da margem, diante da possibilidade de novos episódios de chuva, evitando o aumento do encharcamento do solo", cita.

