Barra Bonita - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (30), em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), suspeito de comercializar vários medicamentos de forma irregular, em desacordo com a legislação sanitária, entre eles a tirzepatida, que é conhecida como caneta emagrecedora.

Os policiais civis cumpriram mandado de busca em dois endereços - uma residência no Jardim das Dracenas e um imóvel comercial em um local não informado. Durante as diligências, as equipes localizaram seringas e agulhas, caixas vazias de tirzepatida TG15 e frascos de substâncias emagrecedoras, além de anabolizantes e suplementos.

Os policiais também encontraram armas de fogo, mas todas estavam regularizadas, segundo a polícia, e foram restituídas ao proprietário. O homem admitiu a venda irregular dos medicamentos e foi autuado em flagrante com base no artigo 273 do Código Penal, pela comercialização irregular de produtos terapêuticos e medicinais.