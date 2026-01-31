02 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
EM LENÇÓIS PAULISTA

Feirão de Empregos da Bracell tem 120 vagas para setor automotivo

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Bracell/Divulgação
Com contratações previstas a partir de março de 2026, a iniciativa impulsiona a economia regional, gerando renda e fortalecendo o polo industrial do interior
Lençóis Paulista - Profissionais do setor automotivo que buscam oportunidade de crescimento em uma das maiores empresas da região já têm data marcada para impulsionar a carreira. No próximo dia 7 de fevereiro (sábado), a Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, realizará um Feirão de Empregos com foco em admissão nos próximos meses. A inciativa será realizada das 9h às 14h, no Senai, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

As oportunidades são resultado da expansão da operação automotiva da companhia no município e região, contemplando diferentes cargos e níveis — do júnior ao sênior — com atuação em frentes como Colheita, Carregamento, Malha Viária, Oficina Central, Silvicultura e Pátio de Madeira. Entre as principais funções, estão mecânicos automotivo, soldador e eletricista. Além disso, há também oportunidades para motoristas e operadores de máquinas florestais.

Durante o feirão, além de receber candidatos para a Automotiva, que devem trazer o currículo impresso, profissionais de outras áreas também poderão entregar o currículo para inclusão no banco de talentos da empresa para futuras oportunidades. A Bracell reforça que todas as vagas também são abertas a pessoas com deficiência (PCD).

Segundo Angélica Martins, gerente de Recursos Humanos da Bracell, a ampliação do quadro integra um plano estruturado de crescimento que prioriza a valorização da mão de obra local. "Mais do que preencher vagas, buscamos profissionais que queiram construir carreira. Queremos atrair talentos de Lençóis Paulista e região para crescerem junto com a companhia, em um ambiente que valoriza a qualificação profissional", afirma.

Esse propósito se reflete na trajetória de Rogério Aparecido dos Santos, atual supervisor de Manutenção Automotiva da Bracell. Na empresa desde 2007, ele iniciou a carreira como operador de máquinas de colheita e passou pelas funções de mecânico e líder de manutenção até assumir a supervisão da área.

"Sou um exemplo vivo de que, quando você se esforça e dá o seu melhor, o reconhecimento vem. Comecei como operador de máquinas e hoje sou supervisor. Com dedicação e compromisso, as oportunidades aparecem", destaca Rogério, que também ressalta o apoio da empresa ao longo de sua formação profissional.

Seleção

Durante o Feirão de Empregos, os candidatos interessados na área automotiva passarão por uma triagem presencial com a equipe de RH da Bracell e receberão orientações sobre as etapas seguintes. Vale destacar que a empresa aceitará exclusivamente currículos impressos entregues no local.

Os profissionais interessados que não puderem comparecer ao Feirão poderão cadastrar o currículo no link: https://pt.surveymonkey.com/r/6DSVT5J. Interessados em outras vagas disponíveis devem acessar o link https://www.bracell.com/carreiras/

Benefícios diferenciados

Além da contratação em regime CLT, a Bracell oferece um pacote de benefícios competitivo, incluindo vale-alimentação, refeição no local, convênio médico Unimed, participação nos lucros e resultados (PLR) e programas de bem-estar, entre outros.

Serviço

Data: 07/02/2026 (sábado)

Horário: 9h às 14h

Local: Senai – R. Aristeu Rodrigues Sampaio, 271 - Jardim das Nações- Lençóis Paulista (SP)

