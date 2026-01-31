Lençóis Paulista - Profissionais do setor automotivo que buscam oportunidade de crescimento em uma das maiores empresas da região já têm data marcada para impulsionar a carreira. No próximo dia 7 de fevereiro (sábado), a Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, realizará um Feirão de Empregos com foco em admissão nos próximos meses. A inciativa será realizada das 9h às 14h, no Senai, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru).

As oportunidades são resultado da expansão da operação automotiva da companhia no município e região, contemplando diferentes cargos e níveis — do júnior ao sênior — com atuação em frentes como Colheita, Carregamento, Malha Viária, Oficina Central, Silvicultura e Pátio de Madeira. Entre as principais funções, estão mecânicos automotivo, soldador e eletricista. Além disso, há também oportunidades para motoristas e operadores de máquinas florestais.

Durante o feirão, além de receber candidatos para a Automotiva, que devem trazer o currículo impresso, profissionais de outras áreas também poderão entregar o currículo para inclusão no banco de talentos da empresa para futuras oportunidades. A Bracell reforça que todas as vagas também são abertas a pessoas com deficiência (PCD).