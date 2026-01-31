Desabafo
Presidente do MDB de Bauru e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Mandaliti tornou público, nesta sexta-feira (30), no programa Café com Política (96FM+JC/JCNET), sua contrariedade com a decisão do PSD de mudar a pré-candidatura de Lúcia Rosim para deputada estadual. Segundo ele, o combinado com a prefeita Suéllen Rosim (PSD) era que Lúcia disputaria a Câmara Federal e ambos fariam dobradinha.
Lamento
“Eu venho tentando um diálogo com os pré-candidatos para que a gente consiga diminuir essa quantidade, para que a gente, despido de qualquer tipo de vaidade pessoal, consiga discutir a cidade de uma forma diferente. Mas o movimento que a Suéllen fez vai no sentido contrário... Meu pai me ensinou uma coisa, quando você combinar alguma coisa, cumpra. E ela não está cumprindo”, disse Rodrigo.
Saída honrosa
Já um interlocutor aliado do governo ouvido pela coluna ontem manifestou sua opinião sobre o impasse: ‘O Rodrigo, por motivos particulares, busca uma forma de deixar a pré-candidatura e precisa de justificativas para isso. ‘Essa seria uma forma honrosa de abdicar’, afirmou, sobre a queixa de Mandaliti.
Com João Cury
Rodrigo esteve no Café ao lado do deputado federal João Cury (MDB), candidato à reeleição. Cury fez análises do quadro local, regional, estadual e nacional e se solidarizou com Rodrigo Mandaliti, seu amigo e com quem deve fazer dobradinha em outras cidades da região caso Rodrigo se mantenha pré-candidato, o que pode não mais ocorrer face à sua decepção com as reviravoltas não combinadas.
Lúcia e Prado
A sexta-feira na política terminou com a notícia da saída de Lúcia Rosim da Secretaria de Assistência Social e Anderson Prado da Secretaria de Habitação de Bauru. Lúcia é pré-candidata a deputada estadual e Prado pode ser candidato a deputado federal, ambos pelo PSD. Prado emitiu nota recheada de recados e enigmas...
Nota de Prado
"Sobre este ano eleitoral, embora o PSD ancore o meu nome para a esfera federal, as tratativas estão incipientes e não há decisões definitivas. Sobre isso, irei consultar minhas bases e aliados e aguardar que — oficialmente — a liderança nacional do partido se manifeste, faça o convite e defina o espaço geográfico, as condições partidárias e o arco de alianças no Centro-Oeste Paulista", disse Anderson Prado, que fez seu movimento no tabuleiro e aguarda a resposta.
Conexão APM aqui
A Associação Paulista de Municípios (APM) promove sua próxima edição do Conexão APM em Bauru, no dia 4 de fevereiro (quarta-feira que vem), das 8h às 17h, no Alameda Rodoserv Center. Será um dia inteiro de capacitação e conteúdo estratégico para gestores públicos municipais. A Associação Paulista de Municípios celebra 77 anos de fundação. A APM é a entidade municipalista mais tradicional do Brasil.
Segurança nas UBS
O vereador Junior Lokadora (Podemos) enviou ofício à prefeitura solicitação para que seja analisada a viabilidade de implantação de sistema de vigilância por monitoramento remoto, bem como a disponibilização de vigia nas unidades de saúde.
Furtos constantes
Segundo Lokadora, a ausência de medidas adequadas de proteção ao patrimônio público e às instalações compromete a continuidade dos serviços essenciais prestados ao povo.