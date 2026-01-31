Desabafo

Presidente do MDB de Bauru e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Mandaliti tornou público, nesta sexta-feira (30), no programa Café com Política (96FM+JC/JCNET), sua contrariedade com a decisão do PSD de mudar a pré-candidatura de Lúcia Rosim para deputada estadual. Segundo ele, o combinado com a prefeita Suéllen Rosim (PSD) era que Lúcia disputaria a Câmara Federal e ambos fariam dobradinha.

Lamento

“Eu venho tentando um diálogo com os pré-candidatos para que a gente consiga diminuir essa quantidade, para que a gente, despido de qualquer tipo de vaidade pessoal, consiga discutir a cidade de uma forma diferente. Mas o movimento que a Suéllen fez vai no sentido contrário... Meu pai me ensinou uma coisa, quando você combinar alguma coisa, cumpra. E ela não está cumprindo”, disse Rodrigo.

Saída honrosa

Já um interlocutor aliado do governo ouvido pela coluna ontem manifestou sua opinião sobre o impasse: ‘O Rodrigo, por motivos particulares, busca uma forma de deixar a pré-candidatura e precisa de justificativas para isso. ‘Essa seria uma forma honrosa de abdicar’, afirmou, sobre a queixa de Mandaliti.