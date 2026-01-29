Arealva - A Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, nesta quinta-feira (29), um homem de 31 anos suspeito de tentar estuprar uma vizinha após uma festa, quando ela já estava dormindo, e sob efeito de medicamentos.
Segundo o registro policial, o fato teria ocorrido na madrugada do último dia 10. A vítima relatou à polícia que é amiga do suspeito e de sua companheira há muitos anos e que, na ocasião, participou de uma festa com eles.
Segundo a versão da mulher, por volta das 3h30, todos foram embora e ela entrou em sua casa e tomou um medicamento para dormir. Logo depois, teria acordado com o vizinho no interior do seu quarto, sacudindo-a na cama.
A vítima alega que perguntou a ele o que estava fazendo, mas o suspeito desconversou e, quando ela saiu do quarto em direção à área externa, agarrou-a, passou as mãos em suas partes íntimas e tentou arrancar seu vestido.
Quando a mulher ameaçou gritar, o vizinho foi embora. Ainda conforme o relato dela, no dia seguinte, ele foi até sua residência e pediu desculpas pelo que fez na frente de sua mãe e de seu irmão, além de lhe mandar um áudio. O caso segue sob investigação.