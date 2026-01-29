A Sabesp iniciou, nesta semana, a primeira campanha de renegociação de débitos de 2026, oferecendo condições especiais para que os clientes regularizem suas pendências financeiras com a Companhia. O programa "Acertando suas Contas com a Sabesp" permite que consumidores coloquem contas em dia com descontos expressivos e opções facilitadas de pagamento.

A iniciativa concede desconto de até 80% sobre o valor principal da dívida, além de abatimento integral (100%) de juros e multas. Para facilitar a adesão, clientes residenciais poderão optar pelo pagamento à vista via Pix ou pelo parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito. Cliente com tarifa social/vulnerável poderá parcelar em até 36 vezes no boleto.

A campanha vai até o dia 20 de fevereiro. A renegociação pode ser feita em 48 postos de atendimento presenciais da Sabesp para facilitar o atendimento. Na conta de água, os clientes podem encontrar o endereço da loja mais próxima. A negociação pode ser feita também pela Central de Atendimento, pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).