Dois Córregos - A Polícia Civil de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29), um casal suspeito de submeter um idoso a agressões, ameaças e constrangimentos com objetivo de obter vantagem econômica ilícita.

A equipe foi acionada por funcionários da Caixa Econômica Federal. Eles relataram comportamento suspeito envolvendo o idoso, que estava acompanhado de uma mulher, enquanto o companheiro dela aguardava do lado de fora da agência.

De acordo com a Polícia Civil, os servidores perceberam que a vítima não conseguia explicar a razão pela qual estaria realizando uma operação de crédito em benefício do casal, aparentando confusão mental e evidente vulnerabilidade.