EM DOIS CÓRREGOS

Idoso é agredido, roubado e, um dia depois, vítima de extorsões

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Os dois responderão por extorsão e tiveram as prisões preventivas solicitadas pela Polícia Civil à Justiça, que irá se manifestar na audiência de custódia
Dois Córregos - A Polícia Civil de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29), um casal suspeito de submeter um idoso a agressões, ameaças e constrangimentos com objetivo de obter vantagem econômica ilícita.

A equipe foi acionada por funcionários da Caixa Econômica Federal. Eles relataram comportamento suspeito envolvendo o idoso, que estava acompanhado de uma mulher, enquanto o companheiro dela aguardava do lado de fora da agência.

De acordo com a Polícia Civil, os servidores perceberam que a vítima não conseguia explicar a razão pela qual estaria realizando uma operação de crédito em benefício do casal, aparentando confusão mental e evidente vulnerabilidade.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o idoso era a mesma vítima de um roubo praticado no dia anterior, registrado pela Polícia Civil. Na ocasião, ele foi agredido e roubado por um casal, sofrendo várias lesões pelo corpo.

Um dia depois, conforme a polícia, os suspeitos conduziram o idoso à agência bancária, utilizando violência e grave ameaça, com o propósito de obrigá-lo a contratar um empréstimo para repassar-lhes o valor integral da operação financeira.

"Diante da situação flagrancial e da evidente coação exercida sobre a vítima — pessoa com dificuldades cognitivas e sem meios de resistência —, os policiais deram voz de prisão ao casal, que foi conduzido à delegacia", diz a Polícia Civil.

A violência e as ameaças foram confirmadas por familiares do idoso em depoimento. Os dois responderão pelo crime de extorsão e tiveram as prisões preventivas solicitadas à Justiça, que irá se manifestar na audiência de custódia.

