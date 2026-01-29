Iacanga - Um homem preso desde 2023 após descumprimento de medida protetiva de urgência contra a ex-companheira, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), teve um novo pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil - e deferido pela Justiça - após ameaçá-la novamente, de dentro de um presídio, por meio de um bilhete. Com isso, mesmo que ele obtenha eventual liberdade provisória no primeiro processo, seguirá preso em razão do segundo.

De acordo com o registro policial, a vítima procurou a delegacia para relatar as novas ameaças e o novo descumprimento das ordens judiciais de restrição, o que levou o delegado Roberto Cabral Medeiros a fazer o novo pedido de prisão.

Segundo o BO, o homem, que está preso em uma unidade prisional em Reginópolis, aproveitou-se de uma visita de outro detento para enviar o bilhete com os textos ameaçadores à sua ex-companheira. Ele segue preso preventivamente.