Iacanga - A Polícia Civil registrou, nesta quinta-feira (29), novo boletim de ocorrência (BO) com relato de maus-tratos na creche Maria Aparecida Andozia Castro, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), desta vez contra um menino de 3 anos. Com este caso, já são cinco as vítimas de supostas agressões cometidas por servidoras da unidade, todas gravadas por câmeras de segurança (leia abaixo). As ocorrências seguem sob investigação.

Segundo o registro policial mais recente, a mãe do menino procurou a delegacia de Iacanga após tomar conhecimento, por meio do Conselho Tutelar, de atos de violência praticados contra ele na manhã do dia 14 de janeiro.

Imagens de câmeras de segurança revelaram que, no momento em que a criança estava no refeitório, sentada com uma das pernas entre o vão da cadeira, uma funcionária pega a perna dela, levanta e chacoalha.