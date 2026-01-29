Iacanga - A Polícia Civil registrou, nesta quinta-feira (29), novo boletim de ocorrência (BO) com relato de maus-tratos na creche Maria Aparecida Andozia Castro, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), desta vez contra um menino de 3 anos. Com este caso, já são cinco as vítimas de supostas agressões cometidas por servidoras da unidade, todas gravadas por câmeras de segurança (leia abaixo). As ocorrências seguem sob investigação.
Segundo o registro policial mais recente, a mãe do menino procurou a delegacia de Iacanga após tomar conhecimento, por meio do Conselho Tutelar, de atos de violência praticados contra ele na manhã do dia 14 de janeiro.
Imagens de câmeras de segurança revelaram que, no momento em que a criança estava no refeitório, sentada com uma das pernas entre o vão da cadeira, uma funcionária pega a perna dela, levanta e chacoalha.
Na sequência, a mulher pega o menino pelo braço em um movimento brusco, o rotaciona e movimenta sua perna. Para a mãe, de acordo com o registro policial, a suposta violência do movimento poderia ter causado uma fratura.
A Polícia Civil de Iacanga, sob o comando do delegado Roberto Cabral Medeiros, informou que, assim como no primeiro caso, registrado na última segunda-feira (26), já iniciou todos os atos de Polícia Judiciária pertinentes.
Conforme o delegado, serão colhidas as declarações das representantes das crianças, das conselheiras tutelares, da coordenação da creche municipal, da Secretaria Municipal de Educação e das cuidadoras investigadas.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, as primeiras agressões na creche Maria Aparecida Andozia Castro foram comunicadas aos responsáveis pelas crianças - três meninos e uma menina, com idades entre 1 e 2 anos - pela Secretaria Municipal de Educação. Acompanhados do Conselho Tutelar, eles foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência (BO).
A pasta mostrou aos pais imagens de câmeras de segurança do último dia 14 de janeiro que mostram uma funcionária empurrando as crianças no horário do almoço e desferindo tapas na cabeça delas. Uma das crianças é forçada pela mulher a comer contra a vontade e outra chega a ser derrubada no chão.
O fato foi comunicado à administração por outra servidora da creche. Em nota, a Prefeitura de Iacanga disse que, ao tomar conhecimento da denúncia "envolvendo a conduta inadequada de uma servidora da rede municipal de ensino", a Secretaria de Educação "adotou imediatamente as providências cabíveis".
"A servidora foi afastada de suas funções e responderá a processo administrativo disciplinar. As autoridades competentes foram comunicadas para as devidas apurações", declarou. Nesta terça (27), a secretária de Educação, Ana Cláudia Fantin, divulgou vídeo explicando que o caso foi remetido ao Ministério Público (MP).
"O Conselho Tutelar foi acionado e as psicólogas da Secretaria de Educação estão à disposição das famílias para o acolhimento necessário", afirmou. "A administração municipal repudia toda e qualquer forma de violência contra crianças e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos da rede municipal".