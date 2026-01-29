Pederneiras - Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro, da mesma idade, na manhã desta quinta-feira (29), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), após ser atraída sob falso pretexto de que precisaria ver um veículo que ele estava adquirindo. O homem fugiu, mas foi preso pela Polícia Militar (PM) quando caminhava por uma rodovia e autuado em flagrante por feminicídio.

De acordo com o registro policial, o casal manteve um relacionamento por cerca de 12 anos e havia se separado há alguns dias, mas o suspeito não aceitava o término e disse à polícia que adquiriu um revólver calibre 32 com a intenção de matar a ex-mulher após ela, segundo ele, passar a provocá-lo por meio das redes sociais.

Na manhã desta quinta, o homem atraiu a vítima dizendo que estava negociando a compra de um carro e que ela precisava vê-lo. Quando a ex-companheira chegou em um carro de aplicativo ao endereço marcado por ele, uma rua no Conjunto Habitacional Maria Helena Pereira Bertolini, por volta das 8h, passou a ser alvo de disparos.