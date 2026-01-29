Pederneiras - Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro, da mesma idade, na manhã desta quinta-feira (29), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), após ser atraída sob falso pretexto de que precisaria ver um veículo que ele estava adquirindo. O homem fugiu, mas foi preso pela Polícia Militar (PM) quando caminhava por uma rodovia e autuado em flagrante por feminicídio.
De acordo com o registro policial, o casal manteve um relacionamento por cerca de 12 anos e havia se separado há alguns dias, mas o suspeito não aceitava o término e disse à polícia que adquiriu um revólver calibre 32 com a intenção de matar a ex-mulher após ela, segundo ele, passar a provocá-lo por meio das redes sociais.
Na manhã desta quinta, o homem atraiu a vítima dizendo que estava negociando a compra de um carro e que ela precisava vê-lo. Quando a ex-companheira chegou em um carro de aplicativo ao endereço marcado por ele, uma rua no Conjunto Habitacional Maria Helena Pereira Bertolini, por volta das 8h, passou a ser alvo de disparos.
A mulher, que estava acompanhada de uma familiar, ainda tentou se abrigar no interior do veículo de aplicativo, mas foi atingida. Ela foi socorrida pelo motorista e levada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, a perícia irá determinar onde ela foi ferida e a quantidade de disparos.
O suspeito fugiu, mas foi preso logo depois pela PM às margens da rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), que liga o município à Boraceia. A arma de fogo usada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia. O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por feminicídio. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele e aguarda manifestação da Justiça na audiência de custódia.