Dezenove módulos eletrônicos foram furtados da garagem da empresa Cidade Sem Limites na madrugada desta quinta-feira (29). O crime ocorreu na base localizada na rua Geralda de Oliveira Prado, no Parque City, em Bauru. A ausência das peças foi percebida por volta das 5h, impedindo a partida dos ônibus e gerando atrasos pontuais no início da manhã.

Segundo a assessoria de imprensa da Transurb, a vistoria realizada no local constatou que a cerca elétrica foi cortada pelos invasores para acessar os veículos. A Polícia Militar foi acionada, registrou a ocorrência e o caso segue sob investigação.

Para minimizar os transtornos, a empresa informou que veículos reserva já foram colocados em circulação, normalizando o atendimento. A Cidade Sem Limites já está em contato com fornecedores para garantir a reposição imediata das peças.

Os itens furtados