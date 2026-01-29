Dezenove módulos eletrônicos foram furtados da garagem da empresa Cidade Sem Limites na madrugada desta quinta-feira (29). O crime ocorreu na base localizada na rua Geralda de Oliveira Prado, no Parque City, em Bauru. A ausência das peças foi percebida por volta das 5h, impedindo a partida dos ônibus e gerando atrasos pontuais no início da manhã.
Segundo a assessoria de imprensa da Transurb, a vistoria realizada no local constatou que a cerca elétrica foi cortada pelos invasores para acessar os veículos. A Polícia Militar foi acionada, registrou a ocorrência e o caso segue sob investigação.
Para minimizar os transtornos, a empresa informou que veículos reserva já foram colocados em circulação, normalizando o atendimento. A Cidade Sem Limites já está em contato com fornecedores para garantir a reposição imediata das peças.
Os itens furtados
Os módulos eletrônicos funcionam como o "cérebro" do ônibus. São responsáveis por gerenciar a injeção, a transmissão, os freios (ABS), a suspensão e os sistemas da carroceria via redes de dados (CAN/LIN). Sem esses componentes, que otimizam o desempenho e a segurança, o veículo não funciona.