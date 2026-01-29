A Polícia Federal de Bauru prendeu, na cidade, na manhã desta quinta-feira (29), com apoio na investigação dos EUA, por meio do FBI, um homem investigado por atos preparatórios de terrorismo e por integrar organização terrorista internacional. O nome dele não foi divulgado, e o local da prisão está sendo preservado até o momento. Existe a possibilidade, não confirmada, de ele pertencer ao Estado Islâmico. O caso segue em segredo de Justiça.

De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca domiciliar, autorizados pela 3ª Vara Federal de Bauru. Também foram expedidas medidas de acesso imediato a dados eletrônicos e de quebra de sigilo telemático.

Colete explosivo

Segundo as apurações, o investigado encontrava-se em atos preparatórios para a montagem de um colete com explosivos, destinado à prática de um atentado terrorista suicida em território nacional. A motivação e o local planejado para o crime não foram divulgados.