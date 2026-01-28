Lins - A Polícia Civil de Lins (102 quilômetros de Bauru) prendeu temporariamente, nesta terça-feira (27), a mulher que estava na companhia de Beatriz Calegari de Paula, de 26 anos, quando ela morreu em uma área de lazer no bairro Manoel Scalf, em Lins, na tarde do último dia 16 de janeiro. Nesta quarta (28), ela passou por audiência de custódia, e a prisão foi mantida.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na ocasião, a investigada contou à polícia que a amiga sofreu uma descarga elétrica ao acionar a cascata da piscina e caiu inconsciente. Ela disse, ainda, que tentou prestar socorro imediato mas, ao tocá-la com a mão, também levou choque.

A suspeita alegou que, por não conseguir acionar ajuda por telefone, já que o celular estava descarregado, usou um cabo de vassoura para afastar o corpo da amiga e, em seguida, foi de carro até o quartel do Corpo de Bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, constataram o óbito.