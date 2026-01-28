Uma idosa moradora de Bauru, de 77 anos, morreu devido uma suspeita de insuficiência respiratória associada a uma laceração de traqueia que teria ocorrido em uma intubação realizada na Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) do Geisel. O fato consta em boletim de ocorrência (BO) registrado como morte suspeita na Polícia Civil de Bauru. A lesão na traqueia foi constatada e informada pelo Hospital das Clínicas (HC) após uma tomografia, consta do BO.
Segundo o registro policial, o médico responsável no HC informou à Polícia Civil que Graça Maria Santos foi recepcionada no Hospital das Clínicas de Bauru, com intubação orotraqueal (IOT), vindo da UPA Geisel, onde teria dado entrada anteriormente, com diagnóstico de doença pulmonar associada a pneumonia. Ele explica que no HC foi realizada tomografia e observada a laceração de traqueia de Graça, que veio a óbito nesta terça (27), às 23h59, por possível insuficiência respiratória. O laudo completo não foi divulgado.
De acordo com sites de medicina especializados, uma laceração na traqueia é uma complicação frequentemente associada a procedimentos como intubação orotraqueal difícil, executada de forma errada ou aplicando muita força na hora de introduzir o tubo. Como consequência, pode ocasionar o óbito rapidamente ou em dias, dependendo da extensão da lesão.
Nota da prefeitura
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o óbito e se solidariza com familiares e amigos. "A paciente possuía histórico de doença pulmonar e problemas cardíacos e recebeu atendimento na UPA do Geisel, onde foram realizados todos os procedimentos conforme os protocolos assistenciais definidos pelo Ministério da Saúde. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas para continuidade do atendimento especializado. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o relatório médico do Hospital das Clínicas quanto ao atendimento realizado com a paciente", diz a nota enviada pela assessoria de imprensa.
O JCNET acionou também o HC, que é administrado pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HC da FMRP/USP, a Faepa, e aguarda resposta.