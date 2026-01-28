Uma idosa moradora de Bauru, de 77 anos, morreu devido uma suspeita de insuficiência respiratória associada a uma laceração de traqueia que teria ocorrido em uma intubação realizada na Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) do Geisel. O fato consta em boletim de ocorrência (BO) registrado como morte suspeita na Polícia Civil de Bauru. A lesão na traqueia foi constatada e informada pelo Hospital das Clínicas (HC) após uma tomografia, consta do BO.

Segundo o registro policial, o médico responsável no HC informou à Polícia Civil que Graça Maria Santos foi recepcionada no Hospital das Clínicas de Bauru, com intubação orotraqueal (IOT), vindo da UPA Geisel, onde teria dado entrada anteriormente, com diagnóstico de doença pulmonar associada a pneumonia. Ele explica que no HC foi realizada tomografia e observada a laceração de traqueia de Graça, que veio a óbito nesta terça (27), às 23h59, por possível insuficiência respiratória. O laudo completo não foi divulgado.

De acordo com sites de medicina especializados, uma laceração na traqueia é uma complicação frequentemente associada a procedimentos como intubação orotraqueal difícil, executada de forma errada ou aplicando muita força na hora de introduzir o tubo. Como consequência, pode ocasionar o óbito rapidamente ou em dias, dependendo da extensão da lesão.

