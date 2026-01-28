Policiais civis da 3ª Delegacia de Homicídios de Bauru efetuaram a prisão de um investigado por dois homicídios em 2025, além de outros três comparsas dele no tráfico de drogas, durante a Operação “100Juízo”, realizada nesta quarta-feira (28). O cumprimento de mandados de busca e prisão contou com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), e foi realizado simultaneamente no Parque Viaduto, Fortunato Rocha Lima e Vila Falcão.

De acordo com o delegado titular do departamento, Cledson Luiz do Nascimento, no dia 14 de junho do ano passado, Vitor Matheus Flores Generoso Oliveira foi baleado na cabeça e no tórax após uma briga em um baile funk que acontecia na quadra 9 da rua Edegal Aparício Biondo, no Parque Jaraguá. Foi apurado que a vítima teria brigado com um amigo do homem que a matou. Depois de baleado, Vitor foi socorrida e morreu na UPA Bela Vista.

O atirador preso é considerado pela polícia como um indivíduo de alta periculosidade. Ele também é investigado como autor de outro homicídio, ocorrido em 2 de maio de 2025, que vitimou Eliezer Ferreira dos Reis, no Fortunato Rocha Lima. A prisão dele foi efetuada na casa da namorada, no Parque Viaduto. Com ele, estava um revólver calibre .32 com numeração raspada e um saco com munições íntegras de vários calibres.