Jaú - O Sebrae-SP, por meio do Escritório Regional em Bauru, participa do 1.º Encontro “Ancestralidade: Caminho para a Igualdade Racial”, em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Jaú e o Senac. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Igualdade Racial e ocorre nesta sexta-feira (30) e sábado (31), na Estação Ferroviária, localizada na rua Prefeito Francisco Toledo Arruda, n.º 349, no bairro Chácara Canhos, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).
O encontro propõe um espaço de formação e articulação regional, reunindo municípios da região para o diálogo e a construção conjunta de ações voltadas à promoção da igualdade racial e social. A programação tem como foco a valorização da igualdade afro-brasileira, o fortalecimento das políticas públicas e o desenvolvimento coletivo de estratégias para ações culturais, educativas e de empoderamento.
A programação tem início às 8h, conforme o cronograma:
Programação do dia 30 de janeiro - sexta-feira
8h às 9h: Recepção e credenciamentos
9h às 12h: 4º Encontro Regional de Igualdade Racial
Realização da próxima Feira Afro
Construção de projetos e Caminhos para angariar recursos para ações culturais de promoção da Igualdade Racial
Fortalecimento dos Encontros Regionais
Passeio Cultural ao Circuito Quilombola
Palavra livre, com inscrição prévia para apresentações, propostas e demandas
13h às 14h: Palestra "SOS Vidas"
14h às 15h: Projeto Sentinelas – Sempre Alerta!
Treinamento, prevenção e empoderamento por meio da Defesa Pessoal
15h às 15h30: Coffee Break
15h30 às 17h: Palestra "IST não tem cara, prevenção é atitude"com apoio do Senac
17h às 18h: Roda de conversa sobre “Direitos Humanos & Troca de Experiências” + Palestra “Atitudes que Transformam: quando desafios se tornam oportunidades"com Maiara Ferreira de Paula, analista de negócios do Sebrae-SP
18h às 19h: Coffee Break
19h às 20h30: Cine Afrocom exibição do curta-metragem “Cartas Marcadas – O jovem negro no mercado de trabalho” + bate-papo com a atriz Merielen Albuquerque. Pipoca e refrigerante na faixa para os presentes.
20h30: Encerramento das atividades
Programação do dia 31 de janeiro - sábado
8h30 às 10h: Oficina de Hip Hop - Projeto "A Rua é Nossa" + apresentação da profissão de Massoterapeuta
10h às 10h30: Coffee Break
10h30 às 12h: Bate-papo sobre a importância cultural e luta contínua por reconhecimento e direitos territoriais como regularização fundiária, políticas públicas,etc
12h às 13h30: Almoço
13h30 às 15h: Palestra "Luta de libertação do negro escravizado"
15h às 15h30: Coffee Break
15h30 às 16h30: Palestra "Violência na Juventude"
16h30 às 17h: Roda de conversa com educadores da rede pública de ensino com o tema "Ações relacionadas à educação antirracista e igualdade racial em sala de aula"
17h às 17h30: Leitura e discussão sobre o Plano Municipal de Igualde Racial
18h: Encerramento
A participação é gratuita e as inscrições serão realizadas no próprio local, no momento do evento.