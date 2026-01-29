Jaú - O Sebrae-SP, por meio do Escritório Regional em Bauru, participa do 1.º Encontro “Ancestralidade: Caminho para a Igualdade Racial”, em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Jaú e o Senac. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Igualdade Racial e ocorre nesta sexta-feira (30) e sábado (31), na Estação Ferroviária, localizada na rua Prefeito Francisco Toledo Arruda, n.º 349, no bairro Chácara Canhos, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

O encontro propõe um espaço de formação e articulação regional, reunindo municípios da região para o diálogo e a construção conjunta de ações voltadas à promoção da igualdade racial e social. A programação tem como foco a valorização da igualdade afro-brasileira, o fortalecimento das políticas públicas e o desenvolvimento coletivo de estratégias para ações culturais, educativas e de empoderamento.

A programação tem início às 8h, conforme o cronograma: