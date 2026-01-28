Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Pereiras, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com munições e frascos de anabolizantes ilegais.

Policiais civis e militares cumpriram mandado de busca na residência do investigado, no Centro, como parte de investigação que apurava a existência de armas de fogo no local.

Durante as diligências, nenhuma arma foi encontrada, mas as equipes localizaram quatro munições intactas, sendo duas de calibre .45, uma de calibre .32 e outra de calibre .380.