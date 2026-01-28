Ibitinga - Em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), o Tribunal do Júri condenou um homem denunciado pelo Ministério Público (MP) por ter matado a companheira com cerca de 25 golpes de faca, aplicados sobretudo no pescoço. Publicada nesta terça-feira (27), a sentença fixou a pena em 58 anos de prisão em regime inicial fechado, reconhecendo a prática de feminicídio por motivo fútil, com meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Responsável também pela atuação em plenário, o promotor de Justiça André Gândara Orlando sustentou na denúncia que a união estável mantida por réu e vítima era conflituosa, permeada por brigas e discussões.

Ainda segundo o membro do MP, dias antes do crime, a mulher revelou o desejo de se separar e dividir o imóvel em que ambos residiam, determinando que cada um ficasse de um lado da casa.