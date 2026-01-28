Arealva - A Polícia Civil de Arealva (41 quilômetros de Bauru) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (28), dezenas de caixas de fogos de artifício que eram comercializadas de forma irregular em um bar localizado na região central da cidade.

As diligências ocorreram no âmbito de operação coordenada pelo Deinter 4 e foram realizadas por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI), sob o comando do delegado Roberto Cabral Medeiros.

Além de bombas, foram localizadas no estabelecimento caixas de morteiros e rojões. O material foi levado para perícia e o responsável poderá responder por crime de perigo comum, com pena de detenção de seis meses a dois anos e multa.