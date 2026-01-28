Faleceu nesta terça-feira (27), Roberto Ponce Salles, aos 64 anos, vítima de infarto fulminante. Técnico em Radiologia do Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), Roberto era conhecido pelo jeito alegre, sempre bem-humorado e festeiro, características lembradas com carinho por familiares e colegas de trabalho.

Na década de 1990, foi sócio do irmão Nelson na NR Fotografia, onde trabalhou por 12 anos como fotógrafo. Roberto deixa um filho do primeiro casamento e a esposa Renata. O velório aconteceu nesta quarta-feira (28), com sepultamento no Cemitério da Saudade.

Também nesta quarta-feira, a FOB-USP se despediu de Benedito Bueno de Moura, o querido “seu Dito”, que faleceu aos 79 anos. Técnico de prótese aposentado do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, onde se aposentou em 2011.