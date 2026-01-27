Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, declarada morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser atropelada por um veículo, no início da noite do último dia 18, em Bauru, e reanimada posteriormente por médico da concessionária Eixo SP após manobras de ressuscitação recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (26). A informação foi divulgada pelo Hospital de Base (HB).

Em nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde, o hospital declarou que a paciente, neste momento, segue em tratamento em um leito de enfermaria clínica, com quadro de saúde estável. No final da tarde da última sexta-feira (23), o HB já havia revelado que Fernanda estava despertando, respondendo a estímulos e seguindo comandos da equipe médica e que apresentava "relativa estabilidade clínica".

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, a paciente foi atingida por um Chevrolet Tracker que seguia no sentido Bauru-Marília no quilômetro 352 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao bairro Fortunato Rocha Lima.