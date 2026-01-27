A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Fake PF, em virtude de investigações que procuram identificar uma associação criminosa voltada à prática de estelionato via internet, com o uso indevido da imagem da PF. Foram cumpridos mandados de prisão e apreensões.

O esquema investigado evidenciou que os envolvidos costumam se passar por policiais federais e, por meio da internet e de ligações telefônicas, procuram captar a atenção de empresários de diversos ramos, oferecendo supostos favorecimentos mediante o pagamento de valores direcionados às atividades de uma página na internet.

Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão e prisões temporárias, expedidos pela 3ª Vara Federal de Bauru, em endereços localizados na cidade de São Paulo.