A Polícia Civil de Pirajuí, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (27), um homem pelo crime de receptação qualificada. A prisão ocorreu durante a investigação de um furto de fiação elétrica registrado no dia 23 de janeiro, em um estabelecimento comercial localizado na região central da cidade.

O crime foi percebido pelo dono do comércio ao retornar de viagem e constatar a interrupção no fornecimento de energia elétrica. Ao verificar o imóvel, ele identificou que toda a fiação havia sido levada. Câmeras de segurança de um prédio vizinho flagraram a ação criminosa, o que possibilitou a identificação do autor do furto, um usuário de drogas já conhecido e investigado pela polícia.

Durante as diligências realizadas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), o suspeito confessou o crime e relatou ter vendido o material furtado a um ferro-velho irregular do município. Com base nessas informações, policiais civis foram até o local indicado, onde encontraram diversas fiações elétricas sem comprovação de procedência, sendo parte compatível com o material subtraído.