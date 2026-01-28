O Sebrae-SP prorrogou as inscrições para a vaga de estágio exclusiva para pessoas com deficiência (PcD) com atuação presencial no Escritório Regional de Bauru. A oportunidade é voltada a estudantes de graduação, com carga horária de 30 horas semanais e bolsa-auxílio de R$ 2.266,00, além de benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte, assistência médica e seguro de vida. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro por meio do link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=JuOLnSGKBUapzvHIIu1LvwUJnN_ravBAnbR2jRIPduZUM1hSTENINjFXREVYWjk1S1hIODdWUFFRNS4u&route=shorturl

Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar cursando a partir do primeiro semestre da graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharias, Sistemas de Informação ou áreas correlatas. É desejável ter conhecimento no pacote Office.

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição via forms. Posteriormente haverá análise curricular, entrevista coletiva ou individual online e entrega de documentos para contratação. Após a inscrição, o candidato deverá enviar o currículo e o laudo médico atualizado para o e-mail daniele.r@mendestalent.com.br, devendo ser informado no campo assunto do e-mail ‘ER Bauru - Estágio Sebrae 2026 - Currículo e laudo médico’. Dúvidas podem ser enviadas no e-mail esclarecimentosestagio@sebraesp.com.br. Outras informações pelo link https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Trabalhe%20Conosco/Vagas%202026/E06_2026_Comunicado_Bauru_.pdf .

O estagiário atuará nas rotinas administrativas do escritório, auxiliando a equipe nos processos operacionais e em todas das ações, além da abertura e organização das demandas de credenciamento, atendimento básico ao MEI, controle de estoque, arquivos e documentos e registro de informações em sistemas e controles, entre outras atividades.

O estágio será realizado presencialmente na unidade do Sebrae-SP em Bauru, localizada na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia. O programa de estágio do Sebrae-SP foi estruturado para que o estagiário se desenvolva e inicie sua trajetória profissional, marcando o início de uma carreira sólida no mercado de trabalho.

“O estágio é a oportunidade ideal para estudantes que se identificam com o empreendedorismo e desejam fazer parte de uma missão que fortalece a competitividade, impulsiona o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimula a cultura empreendedora em todo o país, que é a missão do Sebrae-SP”, pontua Melina Parron, líder de operações regionais do Sebrae-SP.

O Sebrae-SP tem um histórico de premiações e, recentemente, recebeu o 15º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, reforçando a qualidade de seus programas e a valorização de