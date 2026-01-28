Neste sábado (31), a Paróquia de São Brás de Bauru dá início às festividades em comemoração ao dia de São Brás (3 de fevereiro). A programação conta com tríduo de missas, bênçãos, festival de prêmios e praça de alimentação após as celebrações religiosas.

A 37ª edição da festa do protetor das doenças da garganta, como é popularmente conhecido, será realizada na igreja de São Brás, localizada na rua dos Radialistas, 1-05, no Núcleo Residencial Edison Gasparini, em Bauru. Para mais informações, o telefone para contato é (14) 98804-3269.

O tradicional bolo de São Brás é uma das atrações da celebração. Os interessados podem adquirir o vale-bolo pelo valor de R$ 15. O festival de prêmios contará com bingo, e a paróquia oferece uma promoção de quatro cartelas por R$ 25.