Neste sábado (31), a Paróquia de São Brás de Bauru dá início às festividades em comemoração ao dia de São Brás (3 de fevereiro). A programação conta com tríduo de missas, bênçãos, festival de prêmios e praça de alimentação após as celebrações religiosas.
A 37ª edição da festa do protetor das doenças da garganta, como é popularmente conhecido, será realizada na igreja de São Brás, localizada na rua dos Radialistas, 1-05, no Núcleo Residencial Edison Gasparini, em Bauru. Para mais informações, o telefone para contato é (14) 98804-3269.
O tradicional bolo de São Brás é uma das atrações da celebração. Os interessados podem adquirir o vale-bolo pelo valor de R$ 15. O festival de prêmios contará com bingo, e a paróquia oferece uma promoção de quatro cartelas por R$ 25.
SOBRE O PADROEIRO
São Brás nasceu na Armênia (região do Cáucaso, entre a Ásia e a Europa) por volta do ano 300, e exerceu a medicina até decidir isolar-se em penitência e oração. O milagre mais conhecido que foi atrelado ao seu nome é a cura de uma criança que estava sufocando com uma espinha de peixe, presa na garganta. Por este motivo, São Brás é considerado o padroeiro da garganta, intercedendo contra doenças respiratórias e problemas na voz.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Tríduo em louvor a São Brás
31/01 (sábado) às 19h30 - Bênção das Águas com Padre Sebastião
01/02 (domingo) às 19h30 - Bênção do Sal com Frei Luciano
02/02 (segunda-feira) às 19h30 - Bênção das Velas com Padre Edson
Dia de São Brás (03/02)
9h - Missa e Bênção da Garganta com Padre Márcio Cattache
15h - Missa e Bênção da Garganta com Bispo Dom Rubens Sevilha
19h30 - Carreata pelas ruas do Núcleo Gasparini
20h - Missa e Bênção da Garganta com Padre Márcio Cattache
Festival de Prêmios
07/02 (sábado) às 19h30 - Bingo com prêmios como airfryer, ventilador, eletrodomésticos pequenos e utensílios para o lar; haverá rodada especial valendo mil reais
SERVIÇO
37ª Festa do Padroeiro São Brás
Paróquia de São Brás em Bauru
Local: rua dos Radialistas, número 1-05, Núcleo Resid. Edison Gasparini
Data: de 31 de janeiro à 07 de fevereiro