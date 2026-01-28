28 de janeiro de 2026
EM BARRA BONITA

Venda ilegal: Polícia Civil apreende medicamentos proibidos

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação: Polícia Civil
Materiais apreendidos na casa do investigado
Materiais apreendidos na casa do investigado

Barra Bonita - A Polícia Civil de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) cumpriu, na manhã desta terça-feira (27), um mandado de busca e apreensão com o objetivo de combater a venda de medicamentos de uso proibido e controlado.

Na residência do investigado, foram localizados diversos medicamentos, como anabolizantes, produtos para emagrecimento, disfunção erétil e até medicamentos utilizados em equinos, além da quantia de R$ 15.550,00 em espécie, guardada junto com os produtos, o que reforça os indícios de comercialização irregular, conforme apontava a investigação.

Todos os medicamentos foram apreendidos. O responsável pelo local, que está sendo investigado, não se encontrava no imóvel, pois estava viajando. Um inquérito policial será instaurado para dar continuidade à apuração dos fatos.

