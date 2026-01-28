O bebê de 11 meses que foi levado à Santa Casa após sofrer queimaduras durante o banho na creche do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vereador Paulo Gambarini, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), e depois transferido para o Hospital Estadual (HE) de Bauru, recebeu alta. A ocorrência é investigada pela Polícia Civil, por meio de inquérito policial, e pela Prefeitura de Jaú, por meio de sindicância interna. O fato aconteceu no último dia 21.

Conforme o JCNET noticiou, o menino sofreu queimaduras de terceiro grau. O pai do bebê registrou um boletim de ocorrência (BO), narrando à polícia que sua esposa recebeu uma ligação da creche informando que o filho havia sofrido “leve queimadura durante o banho”.

Contudo, ao buscar a criança, a mulher constatou que as lesões eram graves, com bolhas e queimaduras visíveis nas costas e nas nádegas, o que a levou a procurar atendimento médico. O pai alega, ainda, que as funcionárias da escola não teriam explicado como o acidente ocorreu.