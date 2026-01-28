O bebê de 11 meses que foi levado à Santa Casa após sofrer queimaduras durante o banho na creche do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vereador Paulo Gambarini, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), e depois transferido para o Hospital Estadual (HE) de Bauru, recebeu alta. A ocorrência é investigada pela Polícia Civil, por meio de inquérito policial, e pela Prefeitura de Jaú, por meio de sindicância interna. O fato aconteceu no último dia 21.
Conforme o JCNET noticiou, o menino sofreu queimaduras de terceiro grau. O pai do bebê registrou um boletim de ocorrência (BO), narrando à polícia que sua esposa recebeu uma ligação da creche informando que o filho havia sofrido “leve queimadura durante o banho”.
Contudo, ao buscar a criança, a mulher constatou que as lesões eram graves, com bolhas e queimaduras visíveis nas costas e nas nádegas, o que a levou a procurar atendimento médico. O pai alega, ainda, que as funcionárias da escola não teriam explicado como o acidente ocorreu.
Segundo a publicação, o bebê foi atendido no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa na tarde de quarta-feira (21), passou por exames, recebeu medicação e foi liberado. Contudo, durante a noite, apresentou choro intenso e não conseguiu dormir, o que levou os pais a procurarem novamente a unidade.
A criança passou por novos exames, foi medicada outra vez e ficou sob acompanhamento. Posteriormente, foi transferida para o HE de Bauru. Em nota, a Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Educação, informou que tomou ciência da ocorrência envolvendo o aluno do CMEI Vereador Paulo Gambarini.
A nota
“Desde o ocorrido, a Secretaria vem acompanhando o caso de forma contínua, adotando todas as providências cabíveis e prestando o suporte necessário ao aluno e à sua família”, declara.
“Foram imediatamente instauradas as medidas administrativas pertinentes, incluindo a abertura de sindicância administrativa para apuração rigorosa dos fatos, bem como realizadas as devidas comunicações ao Conselho Tutelar, nos termos da legislação vigente.”
Ainda de acordo com a administração, a servidora envolvida na ocorrência desligou-se de suas funções nesta sexta-feira (23). “Tal fato não impede nem prejudica a continuidade das apurações administrativas e a adoção de eventuais medidas adicionais que se fizerem necessárias”, ressalta a nota.