Iacanga - A funcionária de uma creche municipal de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) suspeita de agredir quatro crianças - três meninos e uma menina com idades entre 1 e 2 anos -, no último dia 14 de janeiro, é alvo de processo administrativo disciplinar instaurado pela prefeitura. Afastada de suas funções, ela tem sua conduta apurada pela Polícia Civil, que registrou boletim de ocorrência (BO) de maus-tratos. O caso também foi remetido ao Ministério Público (MP), e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.
Conforme divulgado com exclusividade pelo JCNET/Sampi, as agressões ocorreram na creche Maria Aparecida Andozia Castro e foram comunicadas aos responsáveis pelas crianças pela Secretaria Municipal de Educação. Acompanhados do Conselho Tutelar, eles foram até a delegacia para registrar o BO.
A pasta mostrou aos pais imagens de câmeras de segurança do último dia 14 de janeiro que mostram a funcionária empurrando as crianças no horário do almoço e desferindo tapas na cabeça delas. Uma das crianças é forçada pela mulher a comer contra a vontade e outra chega a ser derrubada no chão.
O fato foi comunicado à administração por outra servidora da creche. Em nota, a Prefeitura de Iacanga disse que, ao tomar conhecimento da denúncia "envolvendo a conduta inadequada de uma servidora da rede municipal de ensino", a Secretaria de Educação "adotou imediatamente as providências cabíveis".
"A servidora foi afastada de suas funções e responderá a processo administrativo disciplinar. As autoridades competentes foram comunicadas para as devidas apurações", declarou. Nesta terça-feira (27), a secretária de Educação de Iacanga, Ana Cláudia Fantin, divulgou vídeo explicando que o afastamento da funcionária ocorreu por determinação da prefeita Fátima Pinheiro, que o caso foi encaminhado ao MP e que o processo administrativo disciplinar já foi instaurado.
"O Conselho Tutelar foi acionado e as psicólogas da Secretaria de Educação estão à disposição das famílias para o acolhimento necessário", afirmou. "A administração municipal repudia toda e qualquer forma de violência contra crianças e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos da rede municipal".