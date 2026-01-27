Iacanga - A funcionária de uma creche municipal de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) suspeita de agredir quatro crianças - três meninos e uma menina com idades entre 1 e 2 anos -, no último dia 14 de janeiro, é alvo de processo administrativo disciplinar instaurado pela prefeitura. Afastada de suas funções, ela tem sua conduta apurada pela Polícia Civil, que registrou boletim de ocorrência (BO) de maus-tratos. O caso também foi remetido ao Ministério Público (MP), e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Conforme divulgado com exclusividade pelo JCNET/Sampi, as agressões ocorreram na creche Maria Aparecida Andozia Castro e foram comunicadas aos responsáveis pelas crianças pela Secretaria Municipal de Educação. Acompanhados do Conselho Tutelar, eles foram até a delegacia para registrar o BO.

A pasta mostrou aos pais imagens de câmeras de segurança do último dia 14 de janeiro que mostram a funcionária empurrando as crianças no horário do almoço e desferindo tapas na cabeça delas. Uma das crianças é forçada pela mulher a comer contra a vontade e outra chega a ser derrubada no chão.