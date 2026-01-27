27 de janeiro de 2026
EM IACANGA

Caso de suspeita de agressão a crianças em creche é levado ao MP

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Iacanga informou que, ao tomar conhecimento da denúncia, adotou imediatamente as providências cabíveis
Prefeitura de Iacanga informou que, ao tomar conhecimento da denúncia, adotou imediatamente as providências cabíveis

Iacanga - A funcionária de uma creche municipal de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) suspeita de agredir quatro crianças - três meninos e uma menina com idades entre 1 e 2 anos -, no último dia 14 de janeiro, é alvo de processo administrativo disciplinar instaurado pela prefeitura. Afastada de suas funções, ela tem sua conduta apurada pela Polícia Civil, que registrou boletim de ocorrência (BO) de maus-tratos. O caso também foi remetido ao Ministério Público (MP), e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Conforme divulgado com exclusividade pelo JCNET/Sampi, as agressões ocorreram na creche Maria Aparecida Andozia Castro e foram comunicadas aos responsáveis pelas crianças pela Secretaria Municipal de Educação. Acompanhados do Conselho Tutelar, eles foram até a delegacia para registrar o BO.

A pasta mostrou aos pais imagens de câmeras de segurança do último dia 14 de janeiro que mostram a funcionária empurrando as crianças no horário do almoço e desferindo tapas na cabeça delas. Uma das crianças é forçada pela mulher a comer contra a vontade e outra chega a ser derrubada no chão.

O fato foi comunicado à administração por outra servidora da creche. Em nota, a Prefeitura de Iacanga disse que, ao tomar conhecimento da denúncia "envolvendo a conduta inadequada de uma servidora da rede municipal de ensino", a Secretaria de Educação "adotou imediatamente as providências cabíveis".

"A servidora foi afastada de suas funções e responderá a processo administrativo disciplinar. As autoridades competentes foram comunicadas para as devidas apurações", declarou. Nesta terça-feira (27), a secretária de Educação de Iacanga, Ana Cláudia Fantin, divulgou vídeo explicando que o afastamento da funcionária ocorreu por determinação da prefeita Fátima Pinheiro, que o caso foi encaminhado ao MP e que o processo administrativo disciplinar já foi instaurado.

"O Conselho Tutelar foi acionado e as psicólogas da Secretaria de Educação estão à disposição das famílias para o acolhimento necessário", afirmou. "A administração municipal repudia toda e qualquer forma de violência contra crianças e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos da rede municipal".

