A Prefeitura de Piratininga, por meio da coordenadoria de Educação, informa que realizou durante o período de férias escolares, reparos na pintura interna e externa das unidades educacionais do município com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e bem-estar para alunos, professores e servidores no retorno das aulas.
Os retoques na pintura interna e externa foram executados de acordo com a necessidade específica de cada unidade escolar. As melhorias foram realizadas na Escola Municipal Jacyra Motta Mendes, na Creche Escola Armando Persin e na EMEI Neusa Franzolin Fernandes.
Além da pintura, também foram feitos pequenos reparos elétricos e serviços de limpeza geral, aproveitando o período sem aulas para minimizar transtornos e assegurar que os espaços estejam adequados para o início do novo período letivo.
As aulas retornam nesta quarta-feiera (28), em toda a rede municipal de ensino. As melhorias reforçam o compromisso da administração municipal com a manutenção contínua das escolas, valorizando o ambiente escolar e contribuindo para um ensino de qualidade desde o primeiro dia de aula.
