A Prefeitura de Piratininga, por meio da coordenadoria de Educação, informa que realizou durante o período de férias escolares, reparos na pintura interna e externa das unidades educacionais do município com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e bem-estar para alunos, professores e servidores no retorno das aulas.

Os retoques na pintura interna e externa foram executados de acordo com a necessidade específica de cada unidade escolar. As melhorias foram realizadas na Escola Municipal Jacyra Motta Mendes, na Creche Escola Armando Persin e na EMEI Neusa Franzolin Fernandes.

Além da pintura, também foram feitos pequenos reparos elétricos e serviços de limpeza geral, aproveitando o período sem aulas para minimizar transtornos e assegurar que os espaços estejam adequados para o início do novo período letivo.