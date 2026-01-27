27 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REPAROS E PINTURA

Piratininga prepara escolas municipais para a volta às aulas

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Prefeitura de Piratininga, por meio da coordenadoria de Educação, informa que realizou durante o período de férias escolares, reparos na pintura interna e externa das unidades educacionais do município com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e bem-estar para alunos, professores e servidores no retorno das aulas.

Os retoques na pintura interna e externa foram executados de acordo com a necessidade específica de cada unidade escolar. As melhorias foram realizadas na Escola Municipal Jacyra Motta Mendes, na Creche Escola Armando Persin e na EMEI Neusa Franzolin Fernandes.

Além da pintura, também foram feitos pequenos reparos elétricos e serviços de limpeza geral, aproveitando o período sem aulas para minimizar transtornos e assegurar que os espaços estejam adequados para o início do novo período letivo.

As aulas retornam nesta quarta-feiera (28), em toda a rede municipal de ensino. As melhorias reforçam o compromisso da administração municipal com a manutenção contínua das escolas, valorizando o ambiente escolar e contribuindo para um ensino de qualidade desde o primeiro dia de aula.
Você tem interesse nesse post?

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários