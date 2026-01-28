Plano Diretor e Luos

A Prefeitura de Bauru apresentará nesta quinta-feira (29) os projetos finais da revisão do Plano Diretor (PD) e da Lei de Uso do Solo (Luos) em audiência pública. A Secretaria de Aprovação de Projetos realizará a audiência pública às 18h30, no Centro Administrativo da Prefeitura, na Rua Wenceslau Braz, 8-8, com participação aberta a toda a população, e contará também com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

Desenvolvimento

“O encontro marca um passo decisivo de um processo construído ao longo dos últimos anos, que redesenha as diretrizes de desenvolvimento urbano de Bauru, alinhando planejamento, crescimento e qualidade de vida”, informa a secretária Rafaela Foganholi. Na audiência, serão apresentados os produtos finais da revisão, que na sequência serão encaminhados à Câmara Municipal em dois projetos de lei distintos: um referente ao Plano Diretor e outro à Luos.

CEI sem Estela...

Devido a um compromisso de última hora, a vereadora Estela Almagro (PT) não estará presente na reunião desta quarta-feira (28) da CEI da Sucata, às 9h, na Câmara Municipal. Ela embarcou para Brasília, onde terá uma reunião hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A pergunta que fica é: como se comportará o colegiado sem a parlamentar mais incisiva nos questionamentos? Resposta: TV Câmara Bauru (Canal 10 da Claro/NET e Canal 31.3 no sinal aberto digital), pelo Youtube e no portal da Casa de Leis. Também presencialmente.



CEI cheia de surpresas

A CEI da Sucata ouviu nesta terça-feira (27), entre outros servidores, o pedreiro da Emdurb Wilson Miranda, que confirmou ter elaborado a lista de materiais utilizados na permuta de bens inservíveis da Emdurb, bem como realizado cotações de preços em lojas de materiais de construção, seguindo ordens do diretor Levi Momesso. O depoente causou surpresa ao afirmar que é ele quem costuma fazer as cotações quando a Emdurb necessita adquirir materiais de construção. Clique no link para saber como foi a reunião de ontem - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2957562/politica/2026/01/servidores-da-emdurb-dao-detalhes-sobre-descarte-de-sucata