Pederneiras - Uma discussão motivada por desentendimentos envolvendo uma transação comercial levou o comprador de um carro a atear fogo ao veículo, no final da tarde desta segunda-feira (26), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O vendedor sofreu queimaduras no braço e permaneceu internado. O causador do incêndio foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

O fato ocorreu por volta das 17h. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), um eletricista de 25 anos comprou o carro de um autônomo de 41 e efetuou o pagamento inicial, mas o automóvel não foi entregue no prazo combinado. Ele, então, solicitou o cancelamento da negociação e devolução do valor pago, o que não teria ocorrido, gerando um desentendimento entre as partes.

Nesta segunda-feira, o vendedor foi até a casa do comprador para tentar resolver o desacordo comercial. Ainda segundo o BO, houve uma discussão e o último ateou fogo ao veículo por se sentir ameaçado, o que resultou em queimaduras no braço do primeiro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa local, onde ficou internada para atendimento.