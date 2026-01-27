27 de janeiro de 2026
NOVO HORÁRIO

Jogo decisivo do Noroeste muda para as 19h30 no domingo

Norusca jogará domingo no Alfredão
Norusca jogará domingo no Alfredão

O Noroeste foi oficialmente informado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre a alteração no horário da partida diante do Velo Clube, válida pelo Paulistão Casas Bahia 2026, que será disputada no próximo domingo, 1 de fevereiro, no estádio Alfredo de Castilho, o Alfredão.

Inicialmente marcada para às 16h, a partida passará a ser realizada às 19h30, mantendo-se o mesmo dia. A mudança ocorre em razão da Final da Supercopa Rei 2026, que será disputada no mesmo horário, entre Flamengo x Corinthians.

O jogo contra o Velo ganhou ares decisivos, uma vez que o Norusca tem apenas 4 pontos e precisa muito da vitória para fugir do risco de rebaixamento. Depois do jogo contra o Velo, virão as partidas contra o Santos, em casa, e Primavera, fora.

Comentários