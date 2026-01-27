Botucatu - A Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) recebeu, nesta segunda-feira (26), 18 novos escrivães de polícia que passam a reforçar o efetivo da Polícia Civil na região. A chegada dos novos policiais representa um importante avanço para o fortalecimento das atividades de Polícia Judiciária. Os profissionais concluíram o curso de Formação Técnico-Profissional em Sorocaba, vinculados à Unidade de Ensino e Pesquisa do Deinter 7 – Sorocaba.

Os escrivães foram oficialmente recepcionados pelo delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, que deu as boas-vindas e destacou a relevância do papel do escrivão no funcionamento das unidades policiais, especialmente na condução dos procedimentos investigativos, na formalização dos atos de polícia e no suporte às atividades cartorárias.

Os novos servidores serão lotados tanto no município de Botucatu quanto nas cidades que compõem a sub-região, abrangendo São Manuel, Pratânia, Laranjal Paulista, Itatinga, Anhembi, Porangaba e Pereiras. A distribuição busca atender de forma equilibrada às demandas locais, ampliando a capacidade operacional das delegacias e promovendo maior eficiência nos serviços prestados.