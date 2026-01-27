Os Microempreendedores Individuais (MEIs) que foram excluídos do Simples Nacional por débitos com a Receita Federal ou omissão da Declaração Anual têm até o dia 30 de janeiro para solicitar o reenquadramento na modalidade, e evitar a exclusão definitiva do regime tributário simplificado. A orientação dos especialistas do Sebrae-SP é que o procedimento seja feito o quanto antes, já que a proximidade do prazo costuma gerar instabilidade nos sistemas devido ao grande volume de acessos.

Estar em dia com o fisco é condição essencial para a continuidade do negócio e começar o ano com o CNPJ regularizado, permitindo a emissão de notas fiscais, o acesso a crédito e a manutenção de benefícios previdenciários. O empreendedor pode verificar sua situação diretamente no Portal do Simples Nacional (https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/). Caso existam dívidas, o sistema oferece opções de pagamento à vista ou parcelamento. O pedido de reenquadramento pode ser feito imediatamente após a quitação do débito ou o pagamento da primeira parcela da negociação.

Se o desenquadramento ocorreu porque o faturamento anual ultrapassou o limite para o MEI de R$ 81 mil, a empresa passa automaticamente à categoria de Microempresa (ME). Nestes casos, os especialistas do Sebrae-SP orientam buscar o auxílio de um contador para planejar a transição.