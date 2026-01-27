Entre esta quarta-feira (28) e segunda-feira (2), a previsão do tempo, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), é de que pancadas de chuva voltem a se formar em várias regiões paulistas, de forma isolada, entre a tarde e a noite, inclusive em Bauru.

De acordo com o instituto, algumas dessas pancadas poderão vir acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas.

No “Boletim Cidades”, elaborado a partir dos radares do IPMet e divulgado em seu site, em parceria com o Laboratório de Meteorologia Aplicada a Sistemas de Tempo Regionais (Master) da USP, Bauru pode ter chuvas de até 31 milímetros (veja no quadro abaixo). O acumulado para o mês de janeiro, até o momento, foi de 224,3 milímetros.