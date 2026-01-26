Iacanga - A Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) identificou um adolescente de 16 anos suspeito de matar a facadas, no início da madrugada deste domingo (25), no Centro da cidade, João Paulo Camargo Paterno, de 19 anos. A motivação, de acordo com familiares da vítima, seria ciúme, por conta de uma curtida em uma postagem nas redes sociais.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o crime ocorreu por volta da 0h40. O jovem de 19 anos foi socorrido por populares com duas perfurações, no peito e no abdômen, e levado à Santa Casa da cidade. Em razão da gravidade das lesões, foi transferido para o Hospital de Base (HB) de Bauru, mas não resistiu.

De acordo com o delegado Roberto Cabral Medeiros, no domingo, mesmo de férias, um policial civil iniciou diligências assim que soube do homicídio, juntamente com equipes da Polícia Militar (PM), com o objetivo de esclarecer a autoria, chegando até o adolescente de 16 anos.