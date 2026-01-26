Iacanga - Uma funcionária de uma creche municipal de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), que não teve o nome divulgado, foi afastada de suas funções, nesta segunda-feira (26), suspeita de agredir quatro crianças, com idades entre 1 e 2 anos. As agressões foram filmadas por câmeras de segurança e um boletim de ocorrência (BO) de maus-tratos foi registrado para que o caso seja apurado.

De acordo com o registro policial, as agressões foram comunicadas aos responsáveis pelas crianças - três meninos e uma menina que frequentam a creche Maria Aparecida Andozia Castro - pela Secretaria Municipal de Educação. Acompanhados do Conselho Tutelar, eles foram até a delegacia para registrar o BO.

A pasta teria mostrado aos pais imagens de câmeras de segurança do último dia 14 de janeiro que mostram a funcionária empurrando as crianças no horário do almoço e desferindo tapas na cabeça delas. Uma das crianças é forçada pela mulher a comer contra a vontade e outra chega a ser derrubada no chão.