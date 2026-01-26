26 de janeiro de 2026
EM IACANGA

Servidora é suspeita de agredir 4 crianças em creche municipal

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Google/Reprodução
Prefeitura de Iacanga informou que, ao tomar conhecimento da denúncia, adotou imediatamente as providências cabíveis
Prefeitura de Iacanga informou que, ao tomar conhecimento da denúncia, adotou imediatamente as providências cabíveis

Iacanga - Uma funcionária de uma creche municipal de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), que não teve o nome divulgado, foi afastada de suas funções, nesta segunda-feira (26), suspeita de agredir quatro crianças, com idades entre 1 e 2 anos. As agressões foram filmadas por câmeras de segurança e um boletim de ocorrência (BO) de maus-tratos foi registrado para que o caso seja apurado.

De acordo com o registro policial, as agressões foram comunicadas aos responsáveis pelas crianças - três meninos e uma menina que frequentam a creche Maria Aparecida Andozia Castro - pela Secretaria Municipal de Educação. Acompanhados do Conselho Tutelar, eles foram até a delegacia para registrar o BO.

A pasta teria mostrado aos pais imagens de câmeras de segurança do último dia 14 de janeiro que mostram a funcionária empurrando as crianças no horário do almoço e desferindo tapas na cabeça delas. Uma das crianças é forçada pela mulher a comer contra a vontade e outra chega a ser derrubada no chão.

Em nota publicada em seu Facebook, a Prefeitura de Iacanga informou que, ao tomar conhecimento da denúncia "envolvendo conduta inadequada de uma servidora da rede municipal de ensino", a Secretaria de Educação "adotou imediatamente as providências cabíveis".

"A servidora foi afastada de suas funções e responderá a processo administrativo disciplinar. As autoridades competentes foram comunicadas para as devidas apurações. A administração municipal reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar das crianças e permanece à disposição para os esclarecimentos necessários".

