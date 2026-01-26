Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) divulgou nota informando que a Secretaria Municipal de Saúde instaurou uma sindicância interna para apurar as condutas técnicas adotadas no atendimento a uma bebê de nove meses, inicialmente conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, que acabou transferida para o Hospital das Clínicas (HC) de Bauru, e morreu nesta segunda-feira (26).

A reportagem apurou que a causa da morte da menina teria sido complicação decorrente de pneumonia. Uma familiar relatou em postagem nas redes sociais que a bebê foi levada à UPA por vários dias seguidos e, mesmo com alteração nos exames, foi liberada por uma médica. Após retornar a unidade, segundo a publicação, foi atendida por outro profissional, que teria diagnosticado um quadro grave de pneumonia, transferindo-a para Bauru. Porém, ela não resistiu.

Na nota, o Executivo declara que "manifesta profundo pesar pelo falecimento" e que "reafirma seu compromisso com a total transparência na apuração dos fatos". "Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza sinceramente com familiares e amigos, colocando-se à disposição para todo o apoio necessário", diz.