Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) e a Universidade de São Paulo (USP) assinaram, nesta segunda-feira (26), um convênio que permitirá que estudantes da Faculdade de Medicina de Bauru e médicos residentes atuem na rede municipal de saúde, ampliando o atendimento à população. Os trâmites já foram iniciados e, de acordo com a administração, os primeiros profissionais já devem iniciar os trabalhos a partir desta terça-feira (27).

A solenidade de assinatura do convênio contou com a presença do prefeito de Agudos, Rafael Lima; do vice-prefeito, Edersom Mainini, o Kucão; do diretor da Faculdade de Medicina da USP, José Sebastião dos Santos; do presidente do Centro de Estudos do Hospital da Unimed de Bauru e doutorando da USP Paulo Eduardo Souza; do professor do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências da Computação da Unesp Bauru Kelton Augusto Pontara da Costa; do deputado estadual Ricardo Madalena; do ex-deputado estadual Pedro Tobias; do diretor municipal de Saúde Altair Francisco Silva; do presidente da Câmara, Joster Melo; e de vereadores e servidores.

De acordo com o Executivo, a parceria estabelece campos de estágio que promovem a integração entre o ensino e o serviço público, fortalecendo as equipes de saúde, qualificando as ações assistenciais e elevando o padrão de atendimento à população, sempre sob rigorosa supervisão técnica e institucional. "Mais do que um apoio operacional, o convênio contempla o custeio como elemento pedagógico e sanitário essencial, viabilizando ações de ensino, pesquisa, extensão universitária e preceptoria", explica, por meio de nota.