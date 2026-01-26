Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) e a Universidade de São Paulo (USP) assinaram, nesta segunda-feira (26), um convênio que permitirá que estudantes da Faculdade de Medicina de Bauru e médicos residentes atuem na rede municipal de saúde, ampliando o atendimento à população. Os trâmites já foram iniciados e, de acordo com a administração, os primeiros profissionais já devem iniciar os trabalhos a partir desta terça-feira (27).
A solenidade de assinatura do convênio contou com a presença do prefeito de Agudos, Rafael Lima; do vice-prefeito, Edersom Mainini, o Kucão; do diretor da Faculdade de Medicina da USP, José Sebastião dos Santos; do presidente do Centro de Estudos do Hospital da Unimed de Bauru e doutorando da USP Paulo Eduardo Souza; do professor do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências da Computação da Unesp Bauru Kelton Augusto Pontara da Costa; do deputado estadual Ricardo Madalena; do ex-deputado estadual Pedro Tobias; do diretor municipal de Saúde Altair Francisco Silva; do presidente da Câmara, Joster Melo; e de vereadores e servidores.
De acordo com o Executivo, a parceria estabelece campos de estágio que promovem a integração entre o ensino e o serviço público, fortalecendo as equipes de saúde, qualificando as ações assistenciais e elevando o padrão de atendimento à população, sempre sob rigorosa supervisão técnica e institucional. "Mais do que um apoio operacional, o convênio contempla o custeio como elemento pedagógico e sanitário essencial, viabilizando ações de ensino, pesquisa, extensão universitária e preceptoria", explica, por meio de nota.
"A iniciativa atende plenamente ao interesse público, contribui para a formação de profissionais mais qualificados e reafirma o compromisso do município com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a promoção de um cuidado cada vez mais humanizado à população agudense", completa.
Para o prefeito Rafael Lima, a parceria, que foi estruturada durante cerca de seis meses, representa um marco histórico para a saúde pública no município, tanto nas unidades básicas de saúde como na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e contempla atendimento em diversas especialidades, como pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina de urgência, cirurgia geral e saúde da família, entre outras.
"A USP vai investir na bolsa preceptora dos médicos e também em insumos, com cerca de R$ 1 milhão por ano no município", revela. "Nós vamos ampliar a oferta para a população de médicos porque, além dos estagiários que virão da Universidade de Medicina para cá, nós teremos também os residentes médicos. Então, para Agudos, vai ser muito importante porque a população vai ser melhor atendida e para nossa qualidade técnica da saúde também porque a USP tem uma qualidade absurda".
O diretor da Faculdade de Medicina da USP, José Sebastião dos Santos, também destacou a importância do convênio, válido inicialmente por cinco anos, dizendo que a presença dos estudantes "traz sensibilidade para o sistema de saúde". "Para mim é uma cooperação. Nós vamos operar juntos, no início, na atenção primária de Agudos, que é muito interessante. É um município de quase 40 mil habitantes e tem toda a estrutura que uma faculdade precisa ter para formar tanto graduandos quanto especialistas", afirma.
De acordo com ele, a Unesp também fará parte dessa parceria, por meio da Faculdade de Ciência da Computação. "Não é só vir atender. A gente quer também identificar problemas que dificultam o acesso da população", explica.