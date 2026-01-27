Posse notada
A prefeita Suéllen Rosim (PSD) foi reempossada nesta segunda-feira (26), na Câmara Municipal de Bauru, após licença de 10 dias. Após a rápida solenidade, o fato logo gerou comentários entre vereadores e jornalistas. Chamou a atenção a presença de apenas três parlamentares – o presidente Markinho Souza (MDB) e os secretários da Mesa Diretora André Maldonado (PP) e Dário Dudário (PSD), todos por dever de ofício.
Descompasso
Na leitura de muitos dos que comentaram a situação, a ausência da maioria dos vereadores da base revelaria um descontentamento com a atual relação entre o comando central e a bancada governista. Um deles, que prefere não se identificar, diz que há um afastamento em relação ao governo devido à mão única que estaria imperando nas relações, ou seja, tudo pelos projetos do governo e nada para os projetos individuais de cada mandato.
Pra ligar o alerta
Essa mesma especulação já havia surgido em um evento da Secretaria de Assistência Social, há algumas semanas, quando a presença de vereadores foi mínima. Trata-se de um alerta a ser observado pelos articuladores do Palácio das Cerejeiras, pois não há nada mais complicado para um governo do que uma bancada rebelada. Que o digam outros prefeitos...
Na Faixa de Gaza
Enquanto isso, o vereador e relator da CEI da Sucata, Sandro Bussola, informa à coluna que vai acompanhar por link as reuniões do colegiado nesta semana, que serão retomadas nesta terça (27). Ele está indo para o Oriente Médio, à Faixa de Gaza, em ajuda humanitária com um grupo de missionários.
CEI está de volta
Nesta semana, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de irregularidades na venda de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb realiza suas quinta e sexta reuniões, respectivamente nesta terça (27) e na quarta-feira (28), ambas às 9h.
Os depoentes 1
Para esta terça, estão previstas diversas oitivas de novos depoentes: fiscal de transporte da Emdurb Luiz Adriano de Souza Carvalho; coletor de lixo da Emdurb, Ari Reginaldo Lopes de Souza; assessor administrativo da Emdurb, João Elder Feres Ruiz; gerente financeiro da Emdurb, Sidnei Aparecido de Souza; e pedreiro da Emdurb, Wilson Miranda.
Os depoentes 2
Para a reunião da quarta-feira são esperados o proprietário da Tuim Sucatas, Wagner Cardoso; o motorista da Emdurb Melania Aparecida Manso Collis; o supervisor de remoção de resíduos e mutirões da Prefeitura, Carlos Bevilacqua; e o motorista da Prefeitura, Pedro Alves Ribeiro Neto. Os encontros serão exibidos ao vivo pela TV Câmara Bauru (Canal 10 da Claro/NET e Canal 31.3 no sinal aberto digital), pelo Youtube e no portal da Casa de Leis.
Arquibancadas
A Secretaria de Cultura de Bauru homologou a licitação para a montagem e desmontagem das arquibancadas para o Carnaval 2026 (que será realizado nos dias 14 e 16 de fevereiro). Serão 230 metros de arquibancada com 9 degraus. A locação é para quatro dias, no valor total de R$ 140 mil. A contratação da arquibancada era o último item que faltava para a realização do Carnaval. Ela será montada na avenida Jorge Zaiden.