Posse notada

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) foi reempossada nesta segunda-feira (26), na Câmara Municipal de Bauru, após licença de 10 dias. Após a rápida solenidade, o fato logo gerou comentários entre vereadores e jornalistas. Chamou a atenção a presença de apenas três parlamentares – o presidente Markinho Souza (MDB) e os secretários da Mesa Diretora André Maldonado (PP) e Dário Dudário (PSD), todos por dever de ofício.

Descompasso

Na leitura de muitos dos que comentaram a situação, a ausência da maioria dos vereadores da base revelaria um descontentamento com a atual relação entre o comando central e a bancada governista. Um deles, que prefere não se identificar, diz que há um afastamento em relação ao governo devido à mão única que estaria imperando nas relações, ou seja, tudo pelos projetos do governo e nada para os projetos individuais de cada mandato.

Pra ligar o alerta

Essa mesma especulação já havia surgido em um evento da Secretaria de Assistência Social, há algumas semanas, quando a presença de vereadores foi mínima. Trata-se de um alerta a ser observado pelos articuladores do Palácio das Cerejeiras, pois não há nada mais complicado para um governo do que uma bancada rebelada. Que o digam outros prefeitos...