ÓBITO NO HB DE BAURU

Jovem morre após ser atingido por golpes de faca em Iacanga

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Google/Reprodução
As circunstâncias do homicídio são investigadas pela Delegacia de Iacanga, que informou que as apurações já estão adiantadas
Iacanga - Um jovem de 19 anos morreu, neste domingo (25), no Hospital de Base (HB) de Bauru, após ser atingido por golpes de faca na região central de Iacanga (50 quilômetros de Bauru). A Polícia Civil já iniciou as investigações com o objetivo de identificar o autor do homicídio.

Segundo o registro policial, o crime ocorreu por volta da 0h40. A vítima, J.P.C.P., foi socorrida por populares com duas perfurações, no peito e no abdômen, e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade.

Ela chegou a ser ouvida informalmente pela Polícia Militar (PM), mas não soube descrever o autor das facadas. Em razão da gravidade das lesões, o jovem foi transferido para o HB de Bauru, mas não resistiu.

O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para a realização de exame necroscópico e as circunstâncias do homicídio são investigadas pela Delegacia de Iacanga, que informou que as apurações já estão adiantadas.

