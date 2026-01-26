Iacanga - Um jovem de 19 anos morreu, neste domingo (25), no Hospital de Base (HB) de Bauru, após ser atingido por golpes de faca na região central de Iacanga (50 quilômetros de Bauru). A Polícia Civil já iniciou as investigações com o objetivo de identificar o autor do homicídio.

Segundo o registro policial, o crime ocorreu por volta da 0h40. A vítima, J.P.C.P., foi socorrida por populares com duas perfurações, no peito e no abdômen, e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade.

Ela chegou a ser ouvida informalmente pela Polícia Militar (PM), mas não soube descrever o autor das facadas. Em razão da gravidade das lesões, o jovem foi transferido para o HB de Bauru, mas não resistiu.