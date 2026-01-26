Uma criança de cinco anos foi deixada sozinha em casa, no bairro Cachoeirinha 4, em Botucatu, na madrugada de domingo (25). A mãe confessou ter deixado a criança sozinha por quatro horas.
A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para averiguar uma situação de risco envolvendo uma criança em um apartamento no bairro Cachoeirinha 4.
Ao chegar ao local, os agentes constataram que uma criança de apenas cinco anos estava sozinha no apartamento, posicionada na janela do terceiro andar, chorando de forma intensa e demonstrando total abandono. Moradores relataram que a criança havia sido vista diversas vezes sentada na janela, chamando insistentemente pela mãe, permanecendo desacompanhada por um longo período.
Segundo informações da Guarda Civil, os vizinhos informaram que a mãe teria saído do imóvel por volta das 23 horas, deixando a criança sozinha no apartamento. Diante do risco iminente à integridade da menor, a equipe da Guarda Civil entrou no imóvel para garantir a segurança da criança.
Durante o atendimento, a criança contou que a mãe havia saído para encontrar o namorado e não soube informar quando ela retornaria. O Conselho Tutelar foi acionado.
Por volta das quatro horas da manhã, a genitora retornou ao endereço e admitiu que havia se ausentado do imóvel por cerca de quatro horas, período em que deixou a criança sozinha. Diante da situação, a mulher foi conduzida ao plantão policial, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante pelo crime de abandono de incapaz, conforme previsto no artigo 133 do Código Penal.