Uma criança de cinco anos foi deixada sozinha em casa, no bairro Cachoeirinha 4, em Botucatu, na madrugada de domingo (25). A mãe confessou ter deixado a criança sozinha por quatro horas.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para averiguar uma situação de risco envolvendo uma criança em um apartamento no bairro Cachoeirinha 4.

Ao chegar ao local, os agentes constataram que uma criança de apenas cinco anos estava sozinha no apartamento, posicionada na janela do terceiro andar, chorando de forma intensa e demonstrando total abandono. Moradores relataram que a criança havia sido vista diversas vezes sentada na janela, chamando insistentemente pela mãe, permanecendo desacompanhada por um longo período.