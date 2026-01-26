A morte da jovem fonoaudióloga Isabelle Pinheiro Jerônimo Santos, de 25 anos, ocorrida neste domingo (25), em Bauru, gerou comoção nas redes sociais e interrompeu sonhos pessoais com o esposo, com quem havia se casado há apenas quatro meses, além de uma promissora trajetória profissional. Ela atuava no Centro de Reabilitação da Sorri-Bauru e no Serviço de Atendimento Referenciado em Autismo da Unimed Bauru. A morte decorreu de pancreatite, uma inflamação do pâncreas, órgão essencial para a digestão e o controle da glicemia.

Bela, como era chamada pelos mais próximos, deixa o viúvo Nathan Vinicius, jovem como ela, além de familiares e amigos.

Isabelle era natural de Iacanga e formou-se na Unesp de Marília. O velório acontece na cidade onde nasceu, na rua Goiânia, 333, com sepultamento às 12h desta segunda-feira (26), no Cemitério Municipal de Iacanga.