A morte da jovem fonoaudióloga Isabelle Pinheiro Jerônimo Santos, de 25 anos, ocorrida neste domingo (25), em Bauru, gerou comoção nas redes sociais e interrompeu sonhos pessoais com o esposo, com quem havia se casado há apenas quatro meses, além de uma promissora trajetória profissional. Ela atuava no Centro de Reabilitação da Sorri-Bauru e no Serviço de Atendimento Referenciado em Autismo da Unimed Bauru. A morte decorreu de pancreatite, uma inflamação do pâncreas, órgão essencial para a digestão e o controle da glicemia.
Bela, como era chamada pelos mais próximos, deixa o viúvo Nathan Vinicius, jovem como ela, além de familiares e amigos.
Isabelle era natural de Iacanga e formou-se na Unesp de Marília. O velório acontece na cidade onde nasceu, na rua Goiânia, 333, com sepultamento às 12h desta segunda-feira (26), no Cemitério Municipal de Iacanga.
Em uma das postagens de despedida nas redes sociais, a amiga Débora Cruz Clemente destacou que recebeu a notícia com grande tristeza. “Meu Deus, estou em choque, que tristeza no meu coração, minha eterna estagiária, um ser humano incrível, educadíssima, meiga, amorosa, ética, virtuosa, inteligente, dedicada, linda, uma profissional maravilhosa. Que falta você fará, Bela”, escreveu, no Facebook.
Em nota, a Sorri-Bauru publicou mensagem de solidariedade, desejando força aos familiares, amigos e colegas de trabalho.
A Unimed Bauru destacou que Isabelle fez parte da equipe com dedicação, profissionalismo e cuidado, deixando sua contribuição na vida de colegas e pacientes. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando conforto e força para enfrentar essa perda. Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos e respeito por sua trajetória conosco”, divulgou a cooperativa médica.